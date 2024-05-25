Иван Таранов: будет круто, если сегодня в РПЛ сменится чемпион

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

«Очень сложно предположить, сможет ли «Краснодар» стать чемпионом. Это покажет игра. В любом случае буду болеть за «Краснодар». Неизвестно, пойдёт ли на пользу чемпионату новый чемпион. Но это будет круто, если сменится чемпион. «Зенит» в последнее время забрал всё, что можно было, и всё, что нельзя. Объективно команда по составу и бюджету сильнее остальных клубов, но если сменится чемпион, то это подтвердит, что у нас хорошая конкуренция.

Этот сезон можно занести в актив по сравнению с другими. Не только мне, а многим хочется увидеть нового чемпиона. Тем более чемпионами могут стать такие команды, как «Краснодар» и «Динамо», показывающие отличный футбол», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.