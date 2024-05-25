Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов: будет круто, если сегодня в РПЛ сменится чемпион

Иван Таранов: будет круто, если сегодня в РПЛ сменится чемпион
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

«Очень сложно предположить, сможет ли «Краснодар» стать чемпионом. Это покажет игра. В любом случае буду болеть за «Краснодар». Неизвестно, пойдёт ли на пользу чемпионату новый чемпион. Но это будет круто, если сменится чемпион. «Зенит» в последнее время забрал всё, что можно было, и всё, что нельзя. Объективно команда по составу и бюджету сильнее остальных клубов, но если сменится чемпион, то это подтвердит, что у нас хорошая конкуренция.

Этот сезон можно занести в актив по сравнению с другими. Не только мне, а многим хочется увидеть нового чемпиона. Тем более чемпионами могут стать такие команды, как «Краснодар» и «Динамо», показывающие отличный футбол», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Динамо» заслуживает стать чемпионом. «Зенит» и «Краснодар» виноваты сами
«Динамо» заслуживает стать чемпионом. «Зенит» и «Краснодар» виноваты сами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android