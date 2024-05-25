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Деменко: Файзуллаев — лучший молодой игрок РПЛ, нельзя представить ЦСКА без него

Деменко: Файзуллаев — лучший молодой игрок РПЛ, нельзя представить ЦСКА без него
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Если даже «Динамо» не станет чемпионом, то всё равно я считаю лучшим тренером нынешнего сезона РПЛ Марцела Личку. Открытием сезона является Константин Тюкавин. А лучшим молодым игроком — Аббосбек Файзуллаев. Я считаю, что ЦСКА совершил очень хорошее приобретение и мальчишка в таком возрасте уже ассоциирует себя лидером.

Уже нельзя представить ЦСКА без Файзуллаева, ведь он ведёт игру, набирается опыта и с каждым разом прибавляет. Пока разочарованием сезона считаю весеннюю часть «Краснодара». У команды были шансы быстрее решить вопрос чемпионства», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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