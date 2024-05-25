Илья Абаев: для «Краснодара» уход Сафонова в «ПСЖ» будет большой потерей

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Для «Краснодара» уход Сафонова будет, несомненно, большой потерей. Как-никак на данный момент Матвей, наверное, лучший вратарь в России. Думаю, в уходящем сезоне чемпионата России именно Сафонов был лучшим голкипером», — приводит слова Абаева Legalbet.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» Сафонова. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.