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Илья Геркус назвал интересным решением назначение Станковича в «Спартак»

Илья Геркус назвал интересным решением назначение Станковича в «Спартак»
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Бывший советник президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Илья Геркус прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

«Всё было сделано максимально аккуратно, я очень удивился. Это очень интересное решение. До этого Станкович тренировал в более слабых лигах, посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Геркуса Metaratings.

Станкович возглавит красно-белых с нового сезона.

Напомним, в 2019 году Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды». Он трижды подряд привёл сербский клуб к золотым медалям чемпионата Сербии, два раза взял Кубок страны, дважды выводил команду в плей-офф Лиги Европы.

По ходу прошлого сезона Станкович возглавил «Сампдорию». На фоне финансовых проблем клуба и после завершения контракта Деян покинул его.

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

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