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«Бавария» назначила Компани новым главным тренером — Плеттенберг

«Бавария» назначила Компани новым главным тренером — Плеттенберг
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«Бавария» достигла полной договорённости с «Бёрнли» по сумме компенсации за досрочный разрыв контракта с главным тренером английского клуба Венсаном Компани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» выплатит «Бёрнли» компенсацию в размере € 10–12 млн. Бельгийский специалист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

Известные дети спортсменов:

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