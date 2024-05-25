«Почему бы и нет?» Хави допустил своё возвращение в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави, который покинет сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, ответил на вопрос, готов ли он вернуться в каталонский клуб в будущем.

«Да. Почему бы и нет? Я бы хотел этого, ведь «Барселона» — клуб моей жизни. Вместе мы пережили эмоциональные американские горки. Я не закрываю дверь. Но решения принимает клуб», — приводит слова Хави Sport.es.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за всё более растущих требований специалиста по усилению состава команды, а также после публичного заявления испанского специалиста о сложности подобного усиления ввиду тяжёлого финансового положения сине-гранатовых.

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