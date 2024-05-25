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ЦСКА — «Урал»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

ЦСКА — «Урал»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский ЦСКА и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

«Урал»: Мамин, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА имеет в своём активе 45 очков и занимает шестое место. «Урал» после аналогичного количества проведённых игр заработал 30 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» неожиданно обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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