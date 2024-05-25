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«Акрон» и «Арсенал» поборются в стыковых матчах за право на выступление в РПЛ

«Акрон» и «Арсенал» поборются в стыковых матчах за право на выступление в РПЛ
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Сегодня, 25 мая, завершились матчи заключительного тура Мелбет Первой лиги.

В зоне переходных матчей за право выхода в Российскую Премьер-Лигу финишировали тольяттинский «Акрон», который набрал по итогам сезона 59 очков, и тульский «Арсенал», имеющий в своём активе 55 очков. Обе команды поборются в стыковых матчах с командами нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 (13-е и 14-е места) за право на выступление в лиге.

Напомним, клубы Российской Премьер-Лиги проведут первые стыковые матчи с командами Мелбет Первой лиги, которые запланированы на 29 мая, на своём поле. Ответные стыковые игры, на которых команды Мелбет Первой лиги примут команды Российской Премьер-Лиги, состоятся 1 июня.

Соперники «Акрона» и «Арсенала» станут известны по итогам заключительного тура Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Первой лиги
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