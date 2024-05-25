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«Химки» выиграли Первую лигу, победив в матче заключительного тура «Черноморец»

«Химки» выиграли Первую лигу, победив в матче заключительного тура «Черноморец»
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором подмосковные «Химки» принимали новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Сельдяков из Балашихи. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Воропаев – 7'     1:1 Руденко – 49'     2:1 Касимов – 77'    

Уже на 10-й минуте матча счёт в игре открыл защитник «Черноморца» Артём Воропаев. Однако в начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий «Химок» Александр Руденко сравнял счёт, реализовав пенальти. Затем, на 76-й минуте, вышедший на замену форвард подмосковной команды Тимур Касимов забил второй мяч хозяев.

Таким образом, «Химки» выиграли Первую лигу. В активе команды Андрея Талалаева по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги 66 очков за 34 матча. «Черноморец», несмотря на поражение, сохранил прописку в Первой лиге, имея после аналогичного количества игр 35 очков и занимая 14-е место.

Турнирная таблица Первой лиги
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