Геркус: если «Зенит» сделает «золотой дубль», это будет фиаско для других команд

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус рассказал, как в других командах оценят потенциальные победы сине-бело-голубых в чемпионате и Фонбет Кубке России сезона-2023/2024.

– Если откровенно слабый «Зенит» сделает «золотой дубль», это фиаско для других команд?

– Думаю, что да. Все сильно расстроятся. В этом сезоне «Зенит» просто отдаёт свою корону. Набрать 57 очков и обойти петербургскую команду – это, по-моему, несложно, – приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка. В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» сыграет с «Ростовом».