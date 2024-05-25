«Манчестер Юнайтед» уже провёл переговоры с Томасом Тухелем — Daily Mail

Руководство «Манчестер Юнайтед» уже провело переговоры с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, который покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» также пообщались с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккеной.

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг будет уволен после финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 25 мая. Подчёркивалось, что Тухель с интересом смотрит на возможность вернуться в Англию и поработать с «Манчестер Юнайтед». Ранее немецкий специалист занимал должность главного тренера лондонского «Челси».

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