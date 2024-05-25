Как завершится матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо»?

За тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо», состоится сегодня, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 16:30 мск.

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