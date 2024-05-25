«Остаётся только смириться». Хави высказался об увольнении из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции, посвящённой матчу 38-го тура Ла Лиги с «Севильей», высказался относительно своего увольнения из каталонского клуба. Встреча состоится завтра, 26 мая.

«Вчера мы говорили с президентом, он изложил мне свои доводы, согласно которым он считает, что тренера нужно менять. Мне остаётся только смириться с этим, ведь именно он принимает все решения в клубе. Я всегда буду доступен для «Барселоны». Мы пожали руки, обнялись и пожелали друг другу всего наилучшего. Теперь я буду ещё одним фанатом [«Барселоны»]», — приводит слова Хави Sport.es.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за всё более растущих требований специалиста по усилению состава команды.

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