«Плимут» объявил о назначении Руни на пост главного тренера команды

«Плимут», выступающий в Чемпионшипе, объявил о назначении бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни на пост главного тренера команды. Об этом информирует пресс-служба английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Пресс-служба «Плимута»

«Добро пожаловать в Аргайл, Уэйн», — написано в соцсети «Плимута».

Напомним, по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа «Плимут» набрал 51 очко и занял 21-е место, набрав на одно очко больше, чем «Бирмингем» с 22-й строчки, вылетевший в третий английский дивизион.

Последним местом работы английского специалиста был «Бирмингем», в котором Руни работал с октября 2023 года по январь 2024 года. Ранее 38-летний тренер работал с американским «Ди Си Юнайтед», а также с «Дерби Каунти».

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