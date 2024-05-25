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Игрок тульского «Арсенала» Окоронкво стал лучшим бомбардиром Первой лиги сезона-2023/2024

Игрок тульского «Арсенала» Окоронкво стал лучшим бомбардиром Первой лиги сезона-2023/2024
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Нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво стал лучшим бомбардиром Мелбет Первой лиги по итогам сезона-2023/2024, забив 17 голов в 30 встречах. При этом четыре гола 20-летний футболист забил с 11-метровых ударов.

Напомним, Окоронкво является игроком «Краснодара», арендованным тульским клубом в июле 2023 года. В общей сложности нигерийский футболист провёл на поле 2458 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с краснодарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

После 34 туров Первой лиги «Арсенал» набрал 55 очков и занял четвёртое место, что позволяет ему принять участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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