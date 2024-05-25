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«Алания» — «Динамо» Мх: гости пропустили два мяча за три минуты

«Алания» — «Динамо» Мх: гости пропустили два мяча за три минуты
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В эти минуты идёт матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Куликов из Саранска. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 84-й минуте Батраз Гурциев открыл счёт в матче. На 87-й минуте Тарас Гаглоев укрепил преимущество «Алании».

После 33 туров Мелбет Первой лиги «Алания» набрала 46 очков и занимает девятое место. «Динамо» после аналогичного количества матчей этого турнира заработало 61 очко и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне данного соревнования команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии махачкалинский клуб обыграл «Аланию» со счётом 3:0. Голами отметились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Гурциев – 83'     2:0 Гаглоев – 87'    

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