Швец: Адиев дал игрокам «Ахмата» ещё раз поверить в себя

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался об изменениях атмосферы в команде после назначения на пост главного тренера команды Магомеда Адиева.

«Причина, может быть, в том, что (Ромащенко) немного давил психологически на игроков и не понимал этого. А Магомед Мусаевич, наоборот, пришёл и как‑то чуть отпустил в этом плане. Не было никаких рамок. Наоборот, он нам говорил о том, что мы хорошие футболисты, мы многое можем. В прошлом сезоне мы это показали и доказали, да и реально у нас хорошая команда с хорошими игроками. Он дал поверить в себя еще раз, чего, может, не было при Ромащенко. Думаю, это тоже большую роль сыграло.

Плюс ещё в Грозном, как показывает практика, нельзя игроков ставить в эти рамки, чересчур всё профессионально, всё по расписанию. Наоборот, где‑то нужно отпустить, как при Магомеде Мусаевиче. Все вроде профессионально, но психологически все игроки расслаблены, все получают удовольствие. На тренировках смеёмся, улыбаемся. Это важно! — сказал Швец в эфире «Матч ТВ».