Итоговая турнирная таблица Первой лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 25 мая, завершились матчи заключительного тура Мелбет Первой лиги.

По итогам сезона чемпионами Мелбет Первой лиги стали подмосковные «Химки». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков после 34 туров. На втором месте финишировало махачкалинское «Динамо», имея в активе по итогам сезона 61 очко. Обе команды вышли в Российскую Премьер-Лигу. В зоне переходных матчей за право выхода в Российскую Премьер-Лиги финишировали тольяттинский «Акрон» (59 очков) и тульский «Арсенал» (55 очков).

В самом низу турнирной таблицы остановились и, соответственно, покинули лигу: «Ленинградец», имеющий в своём активе 34 очка и занявший 16-е место, астраханский «Волгарь», с тем же количеством очков финишировавший на предпоследнем, 17-м месте, а также краснодарская «Кубань» (23 очка), которая замкнула турнирную таблицу.