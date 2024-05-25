Таранов: Тюкавин — самый яркий эпизод, случившийся в российском футболе

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«На мой взгляд, лучшим тренером этого сезона РПЛ является Личка. Потому что при нём «Динамо» выглядит очень свежо и здорово. Понятное дело, что не без помарок и ошибок, но если взять последние туры, то команда мне очень нравится.

Однозначно, лучшим игроком нынешнего сезона РПЛ является Тюкавин. Он проявляет себя лучше всех, молодой агрессивный форвард, и видно, что работает над собой, развивая свой талант. Тюкавин — самый яркий эпизод, который случился в российском футболе. Очень приятно за него.

Мне кажется, что Тюкавин также подходит под номинацию «Лучший молодой игрок». Что касается Файзуллаева, всё-таки Тюкавин поинтереснее, плюс они играют на разных позициях. Аббос, конечно, молодец, ведь он сыграл большую роль в победных матчах ЦСКА. Но в то же время армейцы много матчей упустили, а «Динамо» борется за чемпионство», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.