«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Р. Фернандес, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Лисакович, Козлов, Энрикес, А. Фернандес.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» имеет в своём активе 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал 50 очков и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии железнодорожники обыграли калининградцев со счётом 3:2.