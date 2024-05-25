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Швец объяснил, каким образом «Ахмат» смог оправиться от крупного поражения от «Балтики»

Швец объяснил, каким образом «Ахмат» смог оправиться от крупного поражения от «Балтики»
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, как в команде отреагировали на разгромное поражение в 24-м туре Российской Премьер-Лиги от калининградской «Балтики» (1:7).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«О том, что у нас было после матча с «Балтикой», когда мы проиграли 1:7, мало кто знает, на самом деле. Я помню, настроение было ужасное. Меня в этой игре вроде заменили на 20‑й минуте. Было реально ужасно, но я понимал, что здесь нужно что‑то делать. И я поговорил с Ризваном Уциевым, сказал ему, что надо собраться, поужинать, посидеть, поговорить друг с другом, сказал, что это должно помочь. Мы посидели, покушали, посмеялись. Даже особо не разговаривали, если честно, особо такого настроения не было.

Единственное, я долго уговаривал Уциева. Я люблю, когда он разговаривает, он наш капитан и наш лидер, и он всегда говорит правильные вещи. Он встал и сказал те вещи, от которых у меня мурашки по коже пошли. Это тоже, думаю, один из факторов, который нас объединил, и мы начали выигрывать», — сказал Швец в эфире «Матч ТВ»

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