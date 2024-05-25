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«Алания» обыграла «Динамо» Мх благодаря двум голам в концовке матча 34-го тура Первой лиги

«Алания» обыграла «Динамо» Мх благодаря двум голам в концовке матча 34-го тура Первой лиги
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Куликов из Саранска. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Гурциев – 83'     2:0 Гаглоев – 87'    

На 84-й минуте Батраз Гурциев открыл счёт в матче. На 87-й минуте Тарас Гаглоев укрепил преимущество «Алании».

После 34 туров Мелбет Первой лиги «Алания» набрала 49 очков и занимает восьмое место. «Динамо» после аналогичного количества матчей этого турнира заработало 61 очко и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне данного соревнования команды также встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии махачкалинский клуб обыграл «Аланию» со счётом 3:0. Голами отметились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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