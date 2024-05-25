«Алания» обыграла «Динамо» Мх благодаря двум голам в концовке матча 34-го тура Первой лиги

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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Куликов из Саранска. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

На 84-й минуте Батраз Гурциев открыл счёт в матче. На 87-й минуте Тарас Гаглоев укрепил преимущество «Алании».

После 34 туров Мелбет Первой лиги «Алания» набрала 49 очков и занимает восьмое место. «Динамо» после аналогичного количества матчей этого турнира заработало 61 очко и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне данного соревнования команды также встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии махачкалинский клуб обыграл «Аланию» со счётом 3:0. Голами отметились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

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