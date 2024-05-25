«Родина» разгромила «Нефтехимик», «Сокол» обыграл «Камаз» в 34-м туре Первой лиги
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Завершился заключительный, 34-й тур Мелбет Первой Лиги, в котором «Родина» со счётом 3:0 разгромила «Нефтехимик».
Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гордюшенко – 13' 2:0 Тимошенко – 42' 3:0 Калмыков – 60'
«Сокол» обыграл «Камаз» со счётом 2:1.
Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Мальцев – 50' 0:2 Сасин – 71' 1:2 Почивалин – 90+4'
«Торпедо» выиграло у «Ленинградца» со счётом 3:2.
Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Гонгадзе – 24' 0:2 Иваньков – 53' 1:2 Апеков – 66' 1:3 Стефанович – 70' 2:3 Казаков – 79'
«Волгарь» оказался сильнее «Кубани» — 2:0.
Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
2 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Жамалетдинов – 6' 2:0 Клёнкин – 18'
«Шинник» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0.
Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Самойлов – 73'
«Акрон» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.
Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Петров – 45+3' 1:1 Эльдарушев – 70' 2:1 Чудин – 90'
После 34 туров Первой лиги первое место заняли подмосковные «Химки», набравшие 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо», заработавшее 61 очко. «Акрон» и «Арсенал» заняли третье и четвёртое место соответственно, попав в стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-Лиге со следующего сезона.
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