«Родина» разгромила «Нефтехимик», «Сокол» обыграл «Камаз» в 34-м туре Первой лиги

Завершился заключительный, 34-й тур Мелбет Первой Лиги, в котором «Родина» со счётом 3:0 разгромила «Нефтехимик».

«Сокол» обыграл «Камаз» со счётом 2:1.

«Торпедо» выиграло у «Ленинградца» со счётом 3:2.

«Волгарь» оказался сильнее «Кубани» — 2:0.

«Шинник» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0.

«Акрон» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

После 34 туров Первой лиги первое место заняли подмосковные «Химки», набравшие 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо», заработавшее 61 очко. «Акрон» и «Арсенал» заняли третье и четвёртое место соответственно, попав в стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-Лиге со следующего сезона.

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