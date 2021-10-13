Силва поддержал Неймара после его слов о том, что ЧМ-2022 может стать для него последним

37-летний центральный защитник сборной Бразилии и лондонского «Челси» Тьяго Силва выразил поддержку 29-летнему соотечественнику и партнёру по сборной Неймару, выступающему за французский «Пари Сен-Жермен», который ранее заявил, что ЧМ-2022 может стать для него последним в международной карьере.

«Здесь, в сборной, я пережил некоторые моменты, которые очень похожи на то, что переживает Неймар, особенно после чемпионата мира 2014 года. Меня называли плаксой, слабым и бесхарактерным. Это вещи, которые причиняют вам боль, и вы знаете, что вы не тот, кем вас сейчас называют.

Я надеюсь, что Неймар не потеряет свою радость, продолжит быть счастливым таким, каким он был всегда. Он особенный ребёнок, и когда он счастлив, делая то, что он любит, он показывает уровень.

Если вам нужен кто-то сильный, чтобы быть рядом с вами, знайте, что я всегда буду рядом. Семья Сильвы любит вас», — гласит обращение к Неймару, которое приводит Goal.

Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды нападающий — олимпийский чемпион (2016) и победитель Кубка конфедераций (2013). Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.