Степаненко назвал главную проблему сборной Украины в матче с Боснией

32-летний опорный хавбек сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал результат домашней встречи 8-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины (1:1).
«Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда уже играли от обороны, мы выбегали в контратаки, но не могли просто отдать хороший последний пас. А потом слишком низко сели. А это значит — забросы в штрафную, какие-то отскоки… Получили удар — и мяч в воротах. Над этим нужно работать.
Повторюсь, главная проблема — мы низко сели. Соперники подключили фланги, у них там высокие футболисты, много игроков бегут в штрафную. Думаю, это наша психология, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. А ведь нам по зубам была эта команда...» — приводит слова Степаненко пресс-служба УЕФА, ссылаясь на эфир телеканала «Футбол 1».
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