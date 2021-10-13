Ярмоленко: если быть откровенным, то Украина не наиграла на победу в матче с Боснией

31-летний полузащитник сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко прокомментировал результат домашней встречи 8-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины (1:1), в которой ему удалось отличиться забитым мячом.
«Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат — то, на что наиграли обе команды», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба УЕФА, ссылаясь на эфир телеканала «Футбол 1».
Напомним, лидером группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей. В одном очке от украинской команды располагается Финляндия, сыгравшая на одну игру меньше. Босния и Герцеговина имеет 7 очков, однако также провела всего шесть матчей.
- 13 октября 2021
-
01:13
-
00:59
-
00:58
-
00:47
-
00:45
-
00:27
-
00:18
-
00:16
-
00:13
- 12 октября 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:49
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:44
-
21:27
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:37