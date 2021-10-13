Ярмоленко: если быть откровенным, то Украина не наиграла на победу в матче с Боснией

31-летний полузащитник сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко прокомментировал результат домашней встречи 8-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины (1:1), в которой ему удалось отличиться забитым мячом.

«Конечно, мы недовольны результатом. Но если быть откровенным, то мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Мне кажется, ничейный результат — то, на что наиграли обе команды», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба УЕФА, ссылаясь на эфир телеканала «Футбол 1».

Напомним, лидером группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей. В одном очке от украинской команды располагается Финляндия, сыгравшая на одну игру меньше. Босния и Герцеговина имеет 7 очков, однако также провела всего шесть матчей.