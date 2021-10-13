Широков: для меня капитанская повязка в сборной России была чем-то серьёзным, статусом

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков отреагировал на высказывание главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина. Ранее Карпин выразил мнение, что капитанскую повязку в футболе следует отменить, так как она ничего не даёт.

«Мнение Карпина о капитанской повязке в сборной — это его личное мнение. Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьёзным, статусом. У него сейчас вот такая мысль. Наверное, такую же мысль он прививает своим игрокам. Каждый смотрит на ситуацию по-разному», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Карпин возглавил сборную России в конце июля 2021 года. Российская национальная команда борется за попадание в финальную стадию чемпионата мира 2022 года и возглавляет турнирную таблицу своей группы за два матча до завершения отбора.