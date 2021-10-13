Карпин: капитанская повязка – просто тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о процедуре выбора капитана в национальной команде.
«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещё не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.
По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещё не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.
Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всё. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещё будут.
Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.
- 13 октября 2021
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