Карпин: капитанская повязка – просто тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о процедуре выбора капитана в национальной команде.

«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещё не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.

По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещё не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и всё. Игроки сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещё будут.

Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.