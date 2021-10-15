Клаудиньо оценил невызов в сборную Бразилии. В сентябре «Зенит» просил его вернуться

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о том, что не получил вызов в национальную команду Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Тяжеловато говорить об этом. До этого ведь меня вызывали. На предыдущем сборе «Зенит» попросил нас вернуться – меня и Малкома. Не знаю, сказалось ли это, но я хочу своей работой доказать, что нужен сборной. Тогда мы потренировались 2-3 дня, совсем чуть-чуть разговаривали с Тите, но не об этой истории. О ней мы говорили только с координатором команды.

Представлять страну в сборной – это мечта, поэтому трудно. На второй день пребывания в сборной мне в «Зените» сказали о необходимости вернуться. Я объяснил координатору национальной команды, что для меня большая честь находиться в сборной, мне хочется быть частью команды, я очень надеюсь попасть на ЧМ-2022, но у меня контракт с «Зенитом». Клуб платит мне зарплату и я обязан уважать пожелания клуба.

Мне вообще никому не хотелось отказывать – ни сборной, ни клубу, но контракт у меня с «Зенитом». Мне сказали, что я должен вернуться – я вернулся. Тем более что Лига чемпионов – это тоже моя мечта», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, в сентябре Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА.