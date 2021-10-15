Месси обвинил в предвзятости бразильского арбитра, работавшего на матче Аргентина — Перу

Лионель Месси остался недоволен работой бразильского арбитра Вилтона Сампайо на матче отбора ЧМ-2022 Аргентина – Перу (1:0), информирует Marca.

Согласно сведениям источника, Месси считает, что по ходу игры бразильский рефери принял ряд предвзятых решений в пользу сборной Перу. После матча Месси сказал в адрес Сампайо: «Всякий раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он делает похожие вещи. Кажется, он делает это специально».

Стоит отметить, что аргентинские игроки действительно не единожды уже жаловались на предвзятость бразильца Вилтона Сампайо к своей команде. Так, например, можно вспомнить четвертьфинальный матч Кубка Америки – 2021 с Эквадором. Несмотря на победу со счётом 3:0, у представителей сборной Аргентины осталось много вопросов к арбитру, который принял ряд спорных решений.