Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»

Леонид Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, у них самый длинный состав лиги. Возьмём какую-нибудь позицию, условного правого защитника может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И так можно продолжать по очень многим позициям. У «Локомотива», наверное, есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты – это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане кадрового варьирования. Думаю, на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» и «Локомотив» сыграют в 11-м туре Российской Премьер-Лиги 16 октября. Старт встречи – в 16:30 мск.

Новость по теме
Леонид Слуцкий рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021