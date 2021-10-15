Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Думаю, у них самый длинный состав лиги. Возьмём какую-нибудь позицию, условного правого защитника может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И так можно продолжать по очень многим позициям. У «Локомотива», наверное, есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты – это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане кадрового варьирования. Думаю, на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



«Рубин» и «Локомотив» сыграют в 11-м туре Российской Премьер-Лиги 16 октября. Старт встречи – в 16:30 мск.

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