Леонид Слуцкий рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Команда работала в штатном режиме. Сыграли контрольную игру с «Краснодаром» с использованием большой группы молодых игроков. К сожалению, есть потери, есть травмированные футболисты в команде, которые точно не готовятся к матчу с «Локомотивом», и, судя по всему, выбыли на долгий промежуток времени. Что касается игроков национальной сборной, то они все вернулись. Кто-то играл больше, кто-то меньше, кто-то вообще не играл, как Уремович. Но это такая уже обычная тема, поэтому надеюсь, что сможем всех к более или менее одному состоянию привести. Сейчас мы больше заняты вопросом восстановления игроков, которые вернулись из сборной и играли позже всех – это Ин Бом и Кварацхелия», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
«Рубин» и «Локомотив» сыграют в 11-м туре Российской Премьер-Лиги 16 октября. Старт встречи – в 16:30 мск.
- 15 октября 2021
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