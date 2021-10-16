«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 16 октября, состоится матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Манчестер Юнайтед» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 8 встречах набравший 16 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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