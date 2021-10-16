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«Зенит» проиграл во втором матче подряд в РПЛ. До этого команда шла без поражений

«Зенит» проиграл во втором матче подряд в РПЛ. До этого команда шла без поражений
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16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Гости проиграли со счётом 1:2 и потерпели второе поражение подряд в нынешнем розыгрыше соревнований. В 10-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Сочи» (1:2).

На 53-й минуте счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Он получил передачу от Даниила Хлусевича, вышел один на один и воспользовался своим шансом. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который откликнулся на передачу бразильского полузащитника Малкома. Но на 90-й минуте полузащитник хозяев Кингз Кангва дальним ударом установил окончательный счёт.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).

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