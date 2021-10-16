Червиченко — о Дзюбе: есть бог, а следом он. Партнёра отталкивает, чтобы майку показать

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результате матча, в котором «Арсенал» переиграл «Зенит» (2:1).



«Кангва, конечно, плюхнул… 15 раз так ударит — ни разу не забьёт. «Зенит», конечно, был лучше, но так бывает. Но как же бросается в глаза разница между Круговым с Мостовым и Клаудиньо с Малкомом. Удивляешься, как в одной команде могут одновременно находиться разного класса игроки. Результат крутой — интрига возрождается.



Тот факт, что Дзюба пошёл показывать футболку с 100 голами вместо того, чтобы схватить мяч на центр, говорит только о том, что он занят самолюбованием. Это первичное для него. Ничего удивительного нет, мы к этому уже привыкли. Партнёры его обнимают, а он их отталкивает, чтобы футболку показать. Человек так устроен, он эгоцентричен. Для Артёма есть бог, а следом идёт он сам», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

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