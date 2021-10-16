«Саутгемптон» обыграл дома «Лидс»

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забил в начале второго тайма. На 53-й минуте встречи отличился нападающий «святых» Армандо Броя, ему ассистировал Нейтан Редмонд.

Гол Армандо Броя в ворота «Лидса»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джон Брукс.



В девятом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» примет дома «Бёрнли», а «Лидс» сыграет домашний матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 23 октября.

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