«Саутгемптон» обыграл дома «Лидс»

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забил в начале второго тайма. На 53-й минуте встречи отличился нападающий «святых» Армандо Броя, ему ассистировал Нейтан Редмонд.
Гол Армандо Броя в ворота «Лидса»:
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джон Брукс.
В девятом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» примет дома «Бёрнли», а «Лидс» сыграет домашний матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 23 октября.
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