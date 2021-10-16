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«Саутгемптон» обыграл дома «Лидс»

«Саутгемптон» обыграл дома «Лидс»
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забил в начале второго тайма. На 53-й минуте встречи отличился нападающий «святых» Армандо Броя, ему ассистировал Нейтан Редмонд.

Гол Армандо Броя в ворота «Лидса»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джон Брукс.

В девятом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» примет дома «Бёрнли», а «Лидс» сыграет домашний матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 23 октября.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Броя – 53'

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