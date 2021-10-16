Главный тренер «Лестера» Роджерс высказался о победе в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



«Сегодня мы были великолепны. На этой неделе я говорил с командой о том, что нам нужно вернуться к тому, что у нас хорошо получается.



Нужно бороться, нужно бегать. Нам было необходимо разобраться с проблемами, начиная с защиты, агрессии и интенсивности. Только после того, как эти компоненты в порядке, вы можете играть в быстрый и динамичный футбол. Мы команда, которая играет с высоким прессингом. Иногда нам приходится адаптироваться, но это наш план.



Мне понравилось наблюдать за командой сегодня. Я изучил нашу последнюю игру против «Кристал Пэлас», как будто я только начинаю работать, и всё подробно объяснил игрокам. Мы должны продолжать играть в свой футбол. Сегодня мы доказали, что можем быть очень хорошей командой, если будем играть с такой отдачей», — цитирует Роджерса BBC.



Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.



После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Лестер» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в таблице, у команды 14 очков.

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