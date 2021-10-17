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«Осасуна» на выезде обыграла «Вильярреал», нанеся клубу первое поражение в Примере

«Осасуна» на выезде обыграла «Вильярреал», нанеся клубу первое поражение в Примере
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Сегодня, 17 октября, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 9-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Осасуну». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 26-й минуте встречи гол забил полузащитник «Осасуны» Лукас Торро, ему ассистировал Мануэль Санчес.

Гол Торро в ворота «Вильярреала»:

На 55-й минуте матча нападающий «жёлтой субмарины» Жерар Морено сравнял счёт с передачи Альфонсо Педрасы.

Морено забивает ответный мяч:

На 87-й минуте встречи нападающий гостей Чими Авила забил гол, который принёс команде победу.

Победный мяч Авила:

«Вильярреал» потерпел первое поражение в испанской Примере сезона-2021/2022. До этого «жёлтая субмарина» одержала две победы в чемпионате и пять раз сыграла вничью.

После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Вильярреал» заработал 11 очков в 8 матчах и находится на 11-м месте в таблице.

Испания - Примера. 9-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Торро – 26'   1:1 Морено – 55'   1:2 Авила – 87'
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