«Осасуна» на выезде обыграла «Вильярреал», нанеся клубу первое поражение в Примере

Сегодня, 17 октября, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 9-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Осасуну». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 26-й минуте встречи гол забил полузащитник «Осасуны» Лукас Торро, ему ассистировал Мануэль Санчес.
Гол Торро в ворота «Вильярреала»:
На 55-й минуте матча нападающий «жёлтой субмарины» Жерар Морено сравнял счёт с передачи Альфонсо Педрасы.
На 87-й минуте встречи нападающий гостей Чими Авила забил гол, который принёс команде победу.
«Вильярреал» потерпел первое поражение в испанской Примере сезона-2021/2022. До этого «жёлтая субмарина» одержала две победы в чемпионате и пять раз сыграла вничью.
После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Вильярреал» заработал 11 очков в 8 матчах и находится на 11-м месте в таблице.
- 17 октября 2021
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