«Почему ты не поступил как Бьельса?» Ханданович раскритиковал Сарри после матча Серии А

Словенский голкипер «Интера» Самир Ханданович на повышенных тонах пообщался с наставником «Лацио» Маурицио Сарри после субботнего матча команд в рамках Серии А. Римский клуб добыл волевую победу со счётом 3:1, однако второй гол «Лацио» получился скандальным — бразилец Фелипе Андерсон забивал в момент, когда один из игроков «Интера» лежал на газоне.



После финального свистка Ханданович подошёл к Сарри и поинтересовался, почему он не остановил атаку своих подопечных. «Я поднял руку вверх, что я ещё мог сделать в этой ситуации?» — ответил Сарри.



«Помнишь, как поступил Бьелса? Почему ты не поступил также?» — передаёт слова Хандановича Sky.



Напомним, 28 апреля 2019 года в матче 45-го тура «Чемпионшипа» с «Астон Виллой» (1:1) игрок бирмингемской команды получил травму и упал на газон, после чего его партнёры стали просить игрока «Лидс Юнайтед» выбить мяч в аут. Вместо этого он отдал передачу нападающему, который затем забил гол, после чего на поле моментально завязалась драка. Бьельса, будучи тренером «Лидса», отреагировал на инцидент, заставив своих игроков пропустить мяч в ответ. За этот момент аргентинец и его команда получили награду — фейр-плей от ФИФА.