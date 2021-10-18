«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 18 октября, состоится матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный арбитр – Саймон Хупер.



«Арсенал» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (7) – на 14-м месте в таблице. Лидирует лондонский «Челси», набравший 19 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».