Черчесов ответил на слова Канчельскиса о получении денег от игроков за место в сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения Андрея Канчельскиса в получении денег от игроков за место в национальной команде.
«Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в «Манчестер Юнайтед», за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому реально удивлен его словами в мой адрес. Футбольную критику понимаю и допускаю — выбор состава, тактика и так далее. Но для того чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».
Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.
- 20 октября 2021
-
02:05
-
01:55
-
01:44
-
01:33
-
01:22
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:14
- 19 октября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:26
-
23:24
-
23:18
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:09
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:11