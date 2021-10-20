Черчесов ответил на слова Канчельскиса о получении денег от игроков за место в сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения Андрея Канчельскиса в получении денег от игроков за место в национальной команде.

«Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в «Манчестер Юнайтед», за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому реально удивлен его словами в мой адрес. Футбольную критику понимаю и допускаю — выбор состава, тактика и так далее. Но для того чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.