Канчельскис: уверен, Черчесов брал деньги за попадание игроков в сборную

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему попадания футболистов в сборную своей страны за деньги.

«Сталкивался ли я с тем, что игроки платили за попадание в сборную? Да, даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили. Я не говорю, что все тренеры так делают. Но в этом есть доля правды», — сказал Канчельскис в интервью на YouTube-канале Геннадия Орлова.

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

На посту главного тренера сборной России Черчесова сменил Валерий Карпин, подписавший контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.