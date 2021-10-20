Дик Адвокат: Широков считал, что знает всё лучше тренера

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии санкт-петербургского клуба поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Романом Широковым.



«Широков – отличный игрок с огромным талантом. При этом у него есть своё мнение. Он считал, что знает всё лучше, чем тренер. Однако это не так. Поверьте, он так искренне считал. Его было сложно в чём-то переубедить. Мы с Сарсанией купили его у «Химок». Он помогал команде, но с точки зрения межличностных отношений общаться с ним было непросто», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена».