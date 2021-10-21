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Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Химками»

Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Химками»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Соперник достаточно квалифицированный, «Химки» играют в разные схемы, используют три центральных защитника. Следует отметить, что в атаке команды есть хорошие исполнители. Нам нужно будет плотно сыграть в обороне, важно, чтобы мы играли с энергией и силой. Нужно максимально быстро вступать в отбор, если будем терять мяч. Историю противостояний «Химок» и «Динамо» я знаю, это не играет роли. Мы хорошо относимся к сопернику, проанализировали все встречи и готовы к завтрашнему противостоянию. Нам нужно показать свой лучший футбол.

Конечно, после игры со «Спартаком» мы были расстроены, но проанализировали игру. Понимаем, что в обороне допустили ошибки, не надо забывать, что 85 минут команда показывала добротный футбол», — сказал Шварц на пресс-конференции.

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