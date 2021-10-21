«Локомотив» — «Галатасарай»: гости открыли счёт в матче

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречается со стамбульским «Галатасараем». Игра проходит сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Футболисты «Галатасарая» забили гол. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керему Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильереме.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистируют главному судье Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.



«Локомотив» после двух стартовых матчей ЛЕ занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы. В активе московского клуба 1 очко. Лидирует в таблице квартета Е «Галатасарай», набравший 4 очка. На втором месте находится «Лацио» (3), на третьем – «Марсель» (2).

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.