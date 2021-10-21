«Локомотив» минимально уступил «Галатасараю», пропустив на 82-й минуте
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Футболисты «Галатасарая» открыли счёт в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистировали главному судье Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.
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