«Сахалин» подал протест после матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов гостей

Футбольный клуб «Сахалин» подал протест после матча ФНЛ-2 с «Калугой» (0:1). Причина – просроченные ПЦР-тесты игроков «Калуги», которые не давали права команде выходить на матч. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее СМИ сообщали, что инспектор матча «Сахалин» — «Калуга», увидев просроченные тесты на COVID-19 у гостей, принял решение об отмене встречи. Однако руководство «Калуги» решило этот вопрос «по звонку», через связи. Таким образом, матч был проведён, несмотря на явное нарушение регламента, который запрещает допускать к матчам представителей команд, не имеющих на руках свежего ПЦР-теста (до 7 дней).
Руководство «Сахалина» направило официальное письмо в КДК РФС, выразив своё недовольство неправомерностью результата.
- 22 октября 2021
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:22
-
14:00
-
13:58
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:21
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:51
-
12:42
-
12:41
-
12:28
-
12:16
-
12:01
-
11:59
-
11:56
-
11:38
-
11:31
-
11:15
-
11:10
-
10:50
-
10:41
-
10:36
-
10:17
-
10:09
-
09:52
-
09:48
-
09:29