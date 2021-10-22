«Сахалин» подал протест после матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов гостей

Футбольный клуб «Сахалин» подал протест после матча ФНЛ-2 с «Калугой» (0:1). Причина – просроченные ПЦР-тесты игроков «Калуги», которые не давали права команде выходить на матч. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали, что инспектор матча «Сахалин» — «Калуга», увидев просроченные тесты на COVID-19 у гостей, принял решение об отмене встречи. Однако руководство «Калуги» решило этот вопрос «по звонку», через связи. Таким образом, матч был проведён, несмотря на явное нарушение регламента, который запрещает допускать к матчам представителей команд, не имеющих на руках свежего ПЦР-теста (до 7 дней).

Руководство «Сахалина» направило официальное письмо в КДК РФС, выразив своё недовольство неправомерностью результата.