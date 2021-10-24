«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 24 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Матч 12-го тура РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.