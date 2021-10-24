Матчи РПЛ не будут отменены в нерабочие дни. В некоторых регионах могут допустить зрителей

Спортивные мероприятия, включая российскую Премьер-лигу, в нерабочие дни отменять не будут, но формат допуска зрителей будет отличаться в зависимости от региона и от текущей ситуации с распространением коронавируса.
«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19. Организаторы спортивных мероприятий — будь то клуб, лига или федерация — уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов. Организаторы получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все необходимые требования.
Это касается ограничений по зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты. На многих аренах допуск осуществляется только по QR-кодам. Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми», — приводит слова российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко «РИА Новости Спорт».
Напомним, период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Ввести такую меру президенту РФ предложила вице-премьер Татьяна Голикова — Владимир Путин поддержал решение.
Нерабочие дни было принято ввести в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в России.
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