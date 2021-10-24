Роналду рассказал, почему не спел во время обряда посвящения в «Манчестер Юнайтед»

36-летний португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос, почему он не спел песню новичка команды во время обряда посвящения в стан манкунианцев. Напомним, вместо этого Криштиану произнёс мотивационный спич.

«Я сказал то, что чувствовал в тот момент, что я здесь, чтобы побеждать. «Манчестер Юнайтед» — это синоним победы, я сюда не на каникулы приехал.

Ещё я сказал, что вижу огромный потенциал в этой команде с очень молодыми игроками. И я здесь, чтобы помочь команде создать что-то новое. Остальные свои слова я не помню. Но это было классно, это была хорошая речь.

Я не спел, потому что сказал им, что уже пел здесь несколько лет назад. Даже очень много лет назад… Было здорово. Парни меня поняли, поэтому я был счастлив в тот день», — сказал Роналду в интервью Sky Sports.